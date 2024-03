Il Cesena di Mimmo Toscano conquista la serie B con quattro giornate di anticipo

la festa

BOLOGNA Il Cesena di Mimmo Toscano torna in Serie B. Vincendo tra le mura amiche dell’Orogel Stadium contro il Pescara, battuto 1 a 0 con un gol di Pierozzi all’87’, la squadra romagnola consolida il suo primato nel girone B della Serie C salendo a quota 86 punti contro i 73 della Torres seconda in classifica e, con quattro turni di anticipo, va a sedersi tra i cadetti a poco meno di sei anni dall’estate della ripartenza riabbracciando il campionato in cui si trovava prima del fallimento nella stagione 2017-2018. Quella del Cesena, allenato dall’allenatore calabrese (di Cardeto) e trascinato in campo da Cristian Shpendi, capocannoniere con 20 reti all’attivo, è stata una stagione da incorniciare, condotta a ritmi altissimi. La squadra bianconera ha infatti raccolto sino ad ora 86 punti in 34 gare con 27 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte. All’attivo 72 gol e solo 17 subiti: numeri che regalano al Cesena – spinto oggi da oltre 15.000 tifosi sugli spalti – il primato della compagine più prolifica del girone e della meno battuta. Sconfiggendo per 1-0 il Pescara al Manuzzi, i romagnoli conquistano il ventisettesimo successo in 34 giornate e sono ancora in corsa per superare il record all-time di 96 punti stabilito la scorsa stagione dal Catanzaro. Per Mimmo Toscano si tratta della quarta promozione dalla serie C alla B. Prima di oggi aveva vinto i campionati con Ternana, Novara e Reggina. Senza dimenticare le due promozioni consecutive con il Cosenza dalla serie D alla C1. Un successo quello del Cesena che oltre a Toscano, porta la firma di altri due calabresi, il capitano della squadra Francesco De Rose (cosentino, ex Cosenza e Reggina), e Michele Napoli, anche lui di Cosenza e vice di Toscano.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato