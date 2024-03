Viali: «Tutino ha una voglia clamorosa di giocare. Il Brescia? Strana coincidenza»

calcio serie b

COSENZA Innanzitutto Tutino. Contro il Brescia lunedì pomeriggio ci sarà oppure no? Oggi William Viali ha provato a dare maggiori dettagli sulle condizioni fisiche dell’attaccante rossoblù. «Tutino questa settimana si è aggregato al gruppo – ha detto l’allenatore – ha lavorato con la squadra negli ultimi tre allenamenti e ci sono buone sensazioni. Se doveste chiedere direttamente a lui, vi direbbe di sì, che può giocare. Ha una voglia di rientrare clamorosa. Avremo un confronto con lo staff medico e decideremo. Si tratta di un infortunio importante da cui lui ha recuperato rapidamente».

La presenza in campo del numero nove darebbe senza dubbio maggiore sicurezza, anche sotto l’aspetto mentale, a una squadra apparsa senza di lui fragile e poco determinata in zona offensiva. In caso di successo, la partita contro il Brescia potrebbe portare a una svolta psicologica in vista del rush finale di campionato. Viali oggi in conferenza stampa ha ammesso che «anche la partita di Terni poteva esserlo, ma avevo meno esperienza con la squadra visto che ero arrivato da poco. In questa gara cercherò delle conferme, la nostra è una squadra con statistiche importanti sotto certi punti di vista ma anche incongruenti. Siamo tra le migliori difese del torneo ma abbiamo perso moltissimo, credo quindi che l’aspetto della mentalità sia determinante per fare risultato, dentro una stagione ma soprattutto nelle ultime otto gare». «Ogni allenatore ha il suo stile e il suo modo di arrivare alla squadra – ha continuato il tecnico di Vaprio d’Adda -. Sicuramente la partita di Terni mi ha detto tanto della mia squadra, fornendomi spunti tattici e sotto l’aspetto psicologico. Abbiamo cercato di aumentare l’attenzione e la concentrazione durante gli allenamenti anche in vista della partita di lunedì in cui proveremo a comandare il gioco. La nostra è una squadra abituata ad aggredire l’avversario nella propria metà campo ed è una cosa che a me piace tanto, l’importante è farlo bene, soprattutto con chi ha qualità in modo da non concedere spazi nelle ripartenze. Dovremo essere anche bravi a soffrire con lucidità, come fa il Parma quest’anno».

Mentalità ma anche condizione fisica. Da Tutino a Meroni, altro elemento di esperienza che quest’anno è mancato tanto. «In questi quindici giorni – ha rivelato Viali – si sono allenati tutti molto bene, quindi ho l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Meroni sta molto bene, rispetto ai suoi compagni ha una mancanza di prestazione nei novanta minuti perché viene da quasi tre mesi di inattività, ma la condizione fisica è ottimale».

Sull’aspetto tattico Viali ha ammesso di «aver lavorato su qualcosa di diverso rispetto al passato, ma stravolgimenti clamorosi non ce ne saranno. Ciò che chiedo ai ragazzi è soprattutto di attaccare con densità le difese avversarie».

La rivalità con il Brescia con il ricordo dei playout

Viali lunedì tornerà al “San Vito-Marulla” da allenatore del Cosenza. La sua ultima volta sulla panchina rossoblù in casa c’era sempre il Brescia come avversario. Ma quali sono le differenze rispetto a quella doppia sfida playout? «Sotto l’aspetto tecnico – ha evidenziato l’allenatore – non è cambiato granché, forse c’è stata qualche modifica nel Brescia nella fase offensiva. Sicuramente cambia l’aspetto mentale. L’ultima partita che ho giocato qui era quella di playout di andata e si può immaginare quanto l’aspetto nervoso fosse diverso. È curioso che l’ultima partita che ho fatto col Cosenza fosse per affrontare il Brescia. Sono coincidenze che quest’anno in particolare mi hanno accompagnato molto, come nella prima di campionato qui a Cosenza da allenatore dell’Ascoli. Cercheremo di viverla come nei playout, la speranza è quella». Parlando in maniera più approfondita dell’avversario di turno, Viali ha sottolineato come con Maran il Brescia abbia trovato «una quadratura importante, continuità di prestazioni e risultati. È una squadra che sa fare la partita perché ha buone qualità tecniche, ma sa anche battagliare, difendere e ripartire con efficacia. Detto questo, massimo rispetto per l’avversario ma noi abbiamo una voglia matta di ribaltare il trend negativo e cercare la vittoria che manca da tanto». (f.v.)

