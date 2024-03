Auto si ribalta dopo uno scontro, in ospedale donna incinta e una bimba

il fatto

FIRENZE Una bambina di 3 anni, la madre incinta e il padre sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.20 in provincia di Pisa, sulla statale 439 dopo il bivio Villaggio San Giovanni in direzione Volterra. Tre le auto coinvolte: quella su cui viaggiavano i genitori e la bambina si è anche ribaltata. La piccola, la madre e e il padre sono stati portati all’ospedale in codice giallo per la dinamica dell’incidente: la donna è stata trasferita con l’elisoccorso Pegaso, la bambina e l’uomo con l’ambulanza. Trasportato in codice giallo anche il conducente di un’altra auto. Da quanto appreso c’è stato uno scontro frontale tra due auto, una delle quali si è poi ribaltata: i feriti viaggiavano su queste due auto. Dopo l’impatto coinvolta una terza vettura in transito. Sei complessivamente le persone a bordo dei tre veicoli. Sul posto intervenuti con i sanitari i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto oltre a predisporre l’area creando le migliori condizioni per l’atterraggio di Pegaso e i carabinieri di Volterra. (ANSA).