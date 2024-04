Contro i roghi la Regione gioca d’anticipo: nuovi pick-up e riunione sul piano antincendio boschivo 2024

le contromisure

CATANZARO Domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 14.30, nel piazzale San Francesco di Paola della Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, consegnerà formalmente i 18 nuovi mezzi pick-up 4×4 Antincendio che la Protezione Civile ha assegnato attraverso un bando alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all’Albo Regionale, in un’ottica di rafforzamento delle attività di contrasto agli incendi nel territorio calabrese. Un diciannovesimo mezzo resterà, invece, in dotazione alla Protezione Civile regionale. Subito dopo questa breve cerimonia, alle ore 15, presso il dodicesimo piano della Cittadella, si terrà la riunione plenaria dei soggetti attuatori del Piano Antincendio boschivo (AIB) 2024. All’incontro convocato dalla Regione, prenderanno parte, tra gli altri, i rappresentanti di Protezione Civile, Prefetture, Anci, Uncem, Province, Azienda Calabria Verde, Vigili del Fuoco, Anas e Comando Regione Carabinieri e Carabinieri Forestali.Durante la riunione saranno recepiti suggerimenti, osservazioni e proposte per individuare strategie e iniziative in vista dell’approvazione definitiva del Piano Antincendio boschivo (AIB) 2024.