«Congratulazioni a Orsini, saprà proseguire l’opera positiva di Bonomi»

CATANZARO “Congratulazioni a Emanuele Orsini (nella foto) , da oggi nuovo presidente designato di Confindustria”. Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione e vice segretario nazionale di Forza Italia. “Gli auguro buon lavoro – aggiunge – per la sfida che si accinge a raccogliere, nella convinzione che saprà proseguire la positiva opera del suo predecessore Carlo Bonomi, che ringrazio per quanto ha fatto, dando impulso alla sviluppo economico e rafforzando la capacità di dialogo con cui Confindustria e Regione Calabria hanno collaborato proficuamente in questi ultimi anni”.

