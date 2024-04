Palmi, il centro diurno “Emmanuele” non chiude

l’aggiornamento

PALMI «Ho il piacere di informarvi che il Sindaco di Rosarno mi ha comunicato pochi minuti fa che è stata concessa all’Associazione Presenza una proroga dei termini per superare le criticità segnalate. È un risultato che attendevamo da settimane». A scriverlo su Facebook, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. «Abbiamo lavorato intensamente per mediare e trovare un punto d’incontro, con l’obiettivo di evitare la chiusura del Centro Diurno Emmanuele ed ancora una volta Don Silvio Mesiti si conferma uomo, prim’ancora che sacerdote, di elevato spessore. Il primo cittadino rosarnese, che ringrazio, ha fatto riferimento al buon senso: un concetto che va certamente condiviso e che però deve appartenere, prima di tutto, alle Istituzioni. La vicenda pare volgere finalmente al termine nel migliore dei modi, mantenendo in vita un presidio fondamentale per la Città di Palmi e per l’intero comprensorio».