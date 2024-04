Robert Nisticò è il nuovo presidente di Aifa

la nomina

Dopo una lunga attesa, l’Agenzia italiana del farmaco ha finalmente il suo nuovo presidente. Questa mattina, la Conferenza Stato-Regioni ha infatti confermato la nomina per Robert Giovanni Nisticò, proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci dopo che lo scorso 22 febbraio il precedente presidente, Giorgio Palù, aveva lasciato l’incarico. Il nome di Nisticò, professore di Farmacologia presso l’università di Tor Vergata, era filtrato già nei giorni scorsi

Il profilo

Classe 1974, nato a Londra ma cresciuto in Italia, Nisticò è figlio di Giuseppe detto Pino, farmacologo e politico di Forza Italia, già presidente della Regione Calabria dal 1995 al 1998. Laurea in Medicina e Chirurgia all’università Cattolica di Roma, specializzazione in Psichiatria e Psicologia clinica conseguita nello stesso ateneo, Robert Nisticò unisce alle competenze farmacologiche e di ricercatore (dal giugno 2015 è principal investigator all’Ebri – European Brain Research Institute della Fondazione Rita-Levi Montalcini, nel Laboratorio di Neurofarmacologia) quella di esperto di Affari regolatori (da gennaio 2015 presso l’Agenzia dei medicinali di Malta). Fra gli altri incarichi internazionali, quelli di Alternate Delegate presso l’Iniziativa europea dei medicinali innovativi (Imi), da ottobre 2015, e di membro del Comitato per i medicinali orfani (Comp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema, da settembre 2016.

Occhiuto: «Orgogliosi, talento calabrese»

«Ci riempie di orgoglio il fatto che Robert Giovanni Nisticò sia diventato il nuovo presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. «Un professionista dalle riconosciute qualità, un farmacologo e accademico di livello internazionale, un talento calabrese chiamato a svolgere una funzione di grande responsabilità e a guidare un ente fondamentale per le politiche sanitarie del Paese. In questo momento di soddisfazione, ci risulta impossibile non pensare a suo padre, il già presidente della nostra Regione Giuseppe Nisticò, una persona a me cara che starà gioendo per questo bel traguardo. Al neo presidente dell’Aifa esprimo un sincero e affettuoso augurio di buon lavoro».