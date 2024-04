Uil Calabria, Maria Elena Senese nuovo segretario generale. «Sfruttare le potenzialità del territorio»

il congresso

MAIDA Sfruttare le potenzialità del territorio per ridurre il più possibile il divario tra Nord e Sud. È il primo messaggio lanciato da Maria Elena Senese da segretaria generale della Uil Calabria, dopo la proclamazione avvenuta stamattina alla presenza del segretario uscente Santo Biondo e di quello nazionale Pierpaolo Bombardieri. «Sento tutta la responsabilità di questo incarico e di dover rappresentare al meglio tutti i nostri iscritti e le nostre iscritte» afferma Senese a margine dell’assemblea convocata a Maida. «È un momento importante, ma a cui noi siamo abituati perché momenti come questi li viviamo da tanto tempo. Quello che registro è la non rassegnazione da parte dei calabresi e questa cosa mi fa piacere». Senese rivendica l’ottimo lavoro svolto dalla Uil in questi anni: «Basti vedere la vertenza Calabria e dove siamo arrivato con la collaborazione del presidente Occhiuto».

Su infrastrutture e sanità

Per la nuova segretaria generale calabrese c’è ancora molto altro da fare «in una regione che vanta innumerevoli primati, qualcuno triste, ma anche tante unicità. Bisogna sfruttare le potenzialità di questo territorio e cercare di intervenire al fine di ridurre il più possibile quelli che sono ormai divari atavici tra un Settentrione che corre a una velocità notevole e un Meridione che affanna». A partire dalle infrastrutture: «Un tema che noi rivendichiamo da tanto tempo, sia quelle materiali che immateriali. Rivendichiamo, ad esempio, il completamento di tutta la Statale 106, uno dei punti cardine della nostra vertenza Calabria». Ma anche sanità e spopolamento. «La sanità è un altro nodo da risolvere e che si collega agli ultimi dati Istat che rilevano un inverno demografico per la regione Calabria. Questo coincide con il fatto che non solo non riusciamo a trattenere i migranti che sbarcano su questo territorio perché subito dopo vanno via, ma assistiamo ormai da anni a uno spopolamento giovanile. Su questo penso che la regione si debba assumere delle responsabilità e intervenire su questa situazione di emergenza con un piano occupazionale urgente e non più rimandabile».

Biondo: «Sono stati dieci anni proficui»

Presente all’assemblea anche il segretario regionale uscente Santo Biondo, da ottobre parte della segreteria nazionale. «Sono stati dieci anni proficui, di lavoro intenso e di confronto con le istituzioni» afferma ai nostri microfoni. «Sappiamo perfettamente che la Calabria vive una condizione di particolare criticità». Biondo indica i temi «storici» sui cui puntare e chiedere risposte: sanità, trasporti, infrastrutture, ambiente, forestazione, sociale, lotta alle disuguaglianze. «È fondamentale – continua – l’intervento del governo nazionale. Vedremo cosa farà in questa legge di bilancio un governo nazionale che deve certamente guardare con molta attenzione, e non lo sta facendo, al Mezzogiorno, in modo particolare alla Calabria».

«Per la Calabria tante difficoltà, ma anche opportunità»

Per la regione calabrese non solo difficoltà, secondo Biondo, ma anche tante opportunità. «Ci sono tante risorse che arrivano dal Pnrr, la nuova programmazione comunitaria. Ci sono tutta una serie di fonti di finanziamento che vanno utilizzate al meglio». Risorse che andrebbero «concentrate su alcuni capitoli fondamentali come sanità, infrastrutture, lavoro di qualità e stabile. Sappiamo che la Calabria ha molta precarietà». Come la nuova segretaria, anche Biondo individua nell’emigrazione giovanile un problema da risolvere al più presto: «Bisogna dare risposte ai giovani e questo lo si può fare se c’è un confronto, come stiamo provando ad avere con il presidente della regione, che si concentri su alcuni temi per dirottare quelle risorse per costruire un futuro diverso e per dire loro di rimanere nella nostra regione e impegnarsi al cambiamento». Temi sui cui, promette Biondo, «la Uil c’è, come c’è stata in questi dieci anni. E continuerà ad esserci sul piano territoriale e sul piano nazionale». (redazione@corrierecal.it)

