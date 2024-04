A Lamezia in arrivo Roberto Vannacci

L’appuntamento

LAMEZIA TERME Grande attesa in Calabria per la presentazione del libro “Il Mondo al contrario” con l’autore Roberto Vannacci a Lamezia Terme.

L’iniziativa, organizzata da Cantiere Laboratorio e dal Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” della Città, si svolgerà lunedì 15 aprile 2024 alle ore 19.00 presso il Teatro “Franco Costabile” in via Materazzo – 2, Lamezia Terme / Sambiase.

L’evento vedrà i saluti di Francesco Materazzo ed Adolfo Procopi, rispettivamente Coordinatore di Lamezia Terme e della Calabria del Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario”, mentre modererà Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e Coordinatore Sud Italia dello stesso Comitato.

Da remoto interverrà il Tenente Colonnello (ris.) Fabio Filomeni, presidente e fondatore, a Lamezia Terme, il 26 agosto dello scorso anno, del Comitato Culturale “Il Mondo al Contrario” che ha preso il nome dall’omonimo libro.

«Appuntamento da non perdere – commenta Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio – per quanti credono che la libertà d’espressione sia ancora un diritto fondamentale, ed oltretutto, sancito dalla nostra Costituzione; per quanti hanno a cuore l’identità culturale e storica del nostro Paese e non si piegano alla imposizione del “pensiero unico” dominante; per quanti credono ancora che le idee possono essere solo oggetto di confronto e mai di scontro, di prevaricazione o di violenza».