Sanità, a breve il nuovo piano delle liste d’attesa

l’annuncio

ROMA Sulle liste d’attesa «ci abbiamo messo la faccia, è un problema che si trascina da decenni e a cui vogliamo dare risposte concrete attraverso un piano che interviene su diversi aspetti e che a breve sarà messo in campo». Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci alla Camera, in occasione del convegno di Forza Italia “La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanità”. «Oggi non abbiamo dati certi sulle liste d’attesa – ha premesso -. Per questo stiamo definendo un sistema di monitoraggio puntale, prestazione per prestazione, Regione per Regione in modo da identificare quali sono le prestazioni davvero carenti e critiche e in quale ambito effettivamente intervenire». Quanto alle risorse, «abbiamo rifinanziato i piani regionali di recupero delle liste d’attesa – ha detto -. I precedenti 500 milioni non erano stati spesi tutti, però voglio ribadire che i soldi messi per le liste d’attesa vanno spesi per la soluzione di questo problema o per altre esigenze».