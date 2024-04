Studenti dell’Umg di Catanzaro a Bruxelles in visita al Parlamento europeo

la visita

CATANZARO Gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro a Bruxelles in visita al Parlamento europeo. Una delegazione di 25 studenti di Giurisprudenza, Economia e O.A.P.P. dell’UMG di Catanzaro sarà ospitata a Bruxelles i giorni dal 7 al 9 aprile 2024. In visita all’Emiciclo e alla Casa della storia europea, il gruppo avrà l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio attraverso la storia e l’integrazione europea, per scoprire i poteri e il ruolo del Parlamento europeo, come vengono approvati gli atti e per conoscere le sfide che attendono gli Stati membri. Altra tappa sarà il Parlamentarium, il più grande centro visitatori parlamentare d’Europa, che guiderà i ragazzi lungo un percorso virtuale in Europa, mostrando loro più di 100 storie sulla diversità del continente. «La visita al Parlamento europeo si inserisce in un insieme di attività – spiega la Prof.ssa Angela Correra, la docente che ha dato origine a questa iniziativa – che la cattedra di diritto dell’Unione europea, con il coordinamento della Prof.ssa Paola Mori, assistita dal Avv. Saverio Tassone, sta organizzando per avvicinare i più giovani alle istituzioni europee. Grazie all’invito ufficiale di Franco Roberti, già Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad un’occasione formativa di grande valore e consolidare il loro senso di appartenenza all’Unione europea».