Villa San Giovanni, aggrediti due agenti della Polfer

l’episodio

REGGIO CALABRIA Due agenti della Sezione Polfer di Villa San Giovanni sono stati aggrediti da un cittadino extracomunitario a bordo di un treno proveniente da Reggio Calabria e diretto a Roma Termini. Lo rende noto il sindacato Siulp. I due operatori, ricevuta una segnalazione da parte del capo treno, sulla presenza a bordo dell’Intercity 552 di un viaggiatore, che privo del biglietto rifiutava di scendere dal treno, sono saliti a bordo del convoglio nella stazione di Villa San Giovanni. Individuato l’uomo, i due poliziotti lo hanno invitato, invano, più volte ad esibire un documento d’identità ed a scendere dal treno, ma lui si è aggrappato al tavolino posto nello scomparto con la chiara intenzione di opporsi alle richieste degli agenti, spintonandoli e colpendoli a calci e pugni per poi tentare di dileguarsi saltando sopra i sedili e creando scompiglio tra i numerosi viaggiatori presenti. Alla fine il cittadino extracomunitario è stato arrestato. Gli agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni il primo e 10 il secondo. “Si tratta – commenta il Siulp – dell’ennesima aggressione ai danni di coloro che rappresentano lo stato, l’ennesima, in quanto le donne e gli uomini delle cosiddette helping profession, cioè dei servizi pubblici essenziali, ne subiscono, in media, una ogni tre ore nel nostro paese”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato