Benzina, la Calabria è la terza regione più cara

consumi

ROMA Secondo Quotidiano Energia il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,911 euro al litro. «Una pessima notizia! Il superamento della soglia di 1,9 euro per la benzina in modalità self è una stangata di Primavera della quale avremmo volentieri fatto a meno, un rialzo allarmante visto che rischia di riaccendere ulteriormente l’inflazione che già a marzo è schizzata all’1,3%, dal +0,8% di febbraio» afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Per la benzina in modalità self, rispetto alle regioni, secondo l’elaborazione effettuata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi del Mimit, è Bolzano la provincia autonoma peggiore con un prezzo al litro pari a 1,946 euro. Medaglia d’argento è la Basilicata con 1,936. Sul gradino più basso del podio la Calabria con 1,935 euro. Le più virtuose le Marche con 1,886, poi il Veneto con 1,893. Medaglia di bronzo il Lazio con 1,895 euro.

«Lo sfondamento viene confermato dai dati medi regionali del Mimit pubblicati oggi secondo i quali solo in tre regioni, Marche, Veneto e Lazio, il prezzo della benzina self non ha ancora sfondato quota 1,9 euro al litro, mentre la Campania resta esattamente sulla soglia» conclude Dona.