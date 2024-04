Ritorno a Vibo di Ruperti, De Nisi: «Sarà punto di riferimento per l’intera popolazione»

la nota

VIBO VALENTIA Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario di Azione in Calabria, saluta con entusiasmo il ritorno di Rodolfo Ruperti, oggi, dopo 17 anni, insediatosi Questore di Vibo Valentia dove, dai primi anni 2000 e fino al 2007, era stato a capo della Squadra Mobile. «Uomo dello Stato fino in fondo – aggiunge De Nisi -, profondo conoscitore delle dinamiche vibonesi, con la sua autorevolezza saprà imprimere una decisa accelerata alle azioni di difesa e sicurezza di un territorio diverso da come l’ha lasciato, ma ugualmente caratterizzato dall’esigenza di un presidio costante e in grado di assicurare certezze ai cittadini». De Nisi, nel riaffermare il valore storico delle varie operazioni antindrangheta condotte da Ruperti, gli augura «un proficuo lavoro» e si dice sicuro «di avere dalla parte giusta una istituzione giusta, competente ed esperta».