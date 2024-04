‘Ndrangheta e scarti concerie, ecologisti GriG saranno parte civile

il processo a firenze

FIRENZE L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) presenterà istanza di costituzione di parte civile all’udienza preliminare che si apre domani al tribunale di Firenze sull’inchiesta della Dda per traffico illecito di rifiuti e il coinvolgimento di ditte riconducibili alla ‘ndrangheta. GriG, che sarà rappresentata dall’avvocato Luca Scarselli di Firenze, con questa iniziativa ha «la finalità di difendere gli interessi collettivi del popolo inquinato e della legalità ambientale». GriG spiega che «in Toscana – com’è avvenuto con altre sostanze tossiche in altre parti d’Italia – grandi quantitativi di keu non trattato (quindi rifiuto) sembra proprio che siano stati utilizzati nei lavori stradali della strada regionale n429, nella zona di Empoli, e lungo la strada provinciale aretina 7» e ricorda il «procedimento penale che ha coinvolto amministratori e funzionari pubblici, elementi della criminalità organizzata, imprese». Il keu, ricorda ancora Grig, «è un residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli. Qualora adeguatamente trattato, può esser considerato una materia prima secondaria o sottoprodotto (art. 184 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e riutilizzato, altrimenti è un rifiuto». La procura della Repubblica – Dda di Firenze contesta la commissione di una lunga serie di reati, anche in forma associativa, compresi il disastro ambientale e reati contro la pubblica amministrazione. Il rinvio a giudizio è stato chiesto per circa 30 indagati a vario titolo di reato.

