L’attrice Sara Tafuri sarà ricordata nel prossimo Magna Graecia Film Festival

la memoria

Il Magna Graecia Film Festival, per la ventunesima edizione in programma dal 27 luglio al 3 agosto prossimi, ricorderà l’attrice catanzarese Sara Tafuri scomparsa recentemente. Il fondatore e direttore artistico della kermesse, Gianvito Casadonte, ha inteso accogliere l’invito del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, a commemorare l’interprete rimasta per lungo tempo lontana dalle scene a causa dei postumi di un tragico incidente. Stesso invito, peraltro, rilanciato questa mattina da Paride Leporace sul Corriere della Calabria.

«Non potevo non rispondere positivamente all’appello del sindaco a dedicare un momento di tributo ad un’attrice legata alla città di Catanzaro, che ha avuto l’onore di lavorare con maestri del calibro di Federico Fellini e Francesco Rosi e che, per una drammatica fatalità, ha visto la sua carriera, sbocciata tra cinema e televisione, interrompersi troppo presto. Il Magna Graecia Film Festival offrirà il proprio palco per ricordare e celebrare il talento spezzato di Sara Tafuri, per tenerne viva la memoria nel modo più giusto e per far scoprire i suoi lavori anche al pubblico più giovane».