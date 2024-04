Iritano al Vinitaly: «Settore in grande crescita»

la dichiarazione

VERONA «Per me questa è la prima occasione per rendermi conto di persona della realtà produttiva calabrese del comparto. Ed ho potuto constatare la crescita enorme del settore che cercherò di supportare puntando a favorire l’ingresso dei produttori su mercati sempre più ampi». Così il neo direttore generale al Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano illustra ai microfoni del Corriere della Calabria la strategia che intenderà adottare per far crescere il settore vitivinicolo regionale. Iritano, presente a Verona al Vinitaly, sottolinea come il settore ha necessità di utilizzare bene i contributi per «sostenere le imprese e favorirne la competitività».

«Occorrerà in questo senso offrire quegli strumenti idonei a garantire lo sviluppo dell’agricoltura. Ed io cercherò di farlo nel miglior modo possibile». E sull’incarico appena conseguito Iritano sottolinea il «grande entusiasmo» che animerà il suo nuovo ruolo e l’obiettivo che si prefigge ribadisce sarà quello «di spendere al meglio i fondi comunitari che sono ingenti e di favorire la crescita del settore». (redazione@corrierecal.it)