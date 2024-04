Aborto, Schlein: «Dalla destra un attacco alla libertà delle donne»

l’affondo

ROMA «È in corso un attacco pesante alla libertà delle donne di scegliere sul proprio corpo». E’ duro l’affondo della segretaria del Pd Elly Schlein, che commenta l’emendamento al Pnrr per il via libera alle associazioni pro vita nei consultori. «Ce lo aspettavamo da questa destra che ovunque governa cerca di minare l’attuazione della 194 e di restringere il diritto delle che cercano di avere accesso ad una interruzione volontaria di gravidanza – aggiunge a margine della presentazione di un libro su Giacomo Matteotti a Milano -. È molto grave il blitz della destra in Parlamento con questo emendamento, che vuole fare entrare nei consultori associazioni anti abortiste, per incidere psicologicamente e in modo inaccettabile, violento sulle donne che cercano di avere accesso alla interruzione volontaria di gravidanza».