Confindustria, Orsini presenta la squadra. Potrebbe tornare il calabrese Mazzuca

ROMA Il nuovo numero di Confindustria, Emanuele Orsini, ha già in mente i nomi degli imprenditori che lo affiancheranno al vertice degli industriali italiani. Il presidente designato – come scrive Ansa – presenterà domani, al consiglio generale la sua squadra ed il programma. Dalla Calabria è forte il nome di Natale Mazzuca, in passato vicepresidente per l’economia del mare e presidente per anni di Unindustria Calabria. Vanno verso una conferma il vicepresidente uscente Francesco De Santis ed il presidente del gruppo tecnico per l’Europa, Stefan Pan. Tra i vicepresidenti di diritto è arrivata la nomina per il successore di Vito Grassi alla guida del consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale: è l’emiliana Annalisa Sassi; entrano di diritto anche il presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano ed il presidente della Piccola Industria Giovanni Baroni. Per il ruolo di direttore generale ricorre il nome del dg di Unindustria, Maurizio Tarquini, considerato un profondo conoscitore del sistema di Confindustria.