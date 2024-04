Serie B, Catanzaro e Cremonese non si fanno male: al Ceravolo finisce 0-0

il risultato

CATANZARO Pareggio per 0-0 che non accontenta nessuno al Ceravolo tra Catanzaro e Cremonese. Pronti via, subito un’occasione per gli ospiti con Johnsen, il cui tiro nel cuore dell’area finisce a fil di palo. Poi, sono i padroni di casa a rendersi pericolosi: Iemmello serve Vandeputte che conclude, ma il suo tiro è deviato provvidenzialmente da Ravanelli. Le due squadre si affrontano a viso aperto con continui capovolgimenti, ma a mancare è l’ultimo passaggio. Al 28′ Fulignati è miracoloso sulla conclusione ravvicinata di Pickel, dopo è Ambrosino a sfiorare la porta al termine di una lunga sgroppata. Sul finire del primo tempo, Johnsen ha ancora la palla del vantaggio dopo un errore in disimpegno di Vandeputte, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Il secondo tempo si apre subito con una Cremonese più pimpante, che colpisce una traversa con Castagnetti. Poi tanto equilibrio e pochi guizzi fino ai minuti finali, quando Stoppa sbaglia un rigore in movimento. Pareggio nella sfida ad “alta classifica” tra la quarta e la quinta in campionato. Resta così invariata la distanza di quattro punti tra le due squadre.

Tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (31’ st Pompetti), Petriccione (31’ st Stoppa), Pontisso (7’ st Ghion), Vandeputte (45’ st Brighenti); Iemmello, Ambrosino (7’ st Biasci)

A disposizione: Sala, Borrelli, Brignola, Krajnc, Oliveri, Miranda Donnarumma

Allenatore: Vivarini

Cremonese (3-5-1-1): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli (13’ pt Lochoshvili); Zanimacchia (31’ st Ghiglione), Pickel, Castagnetti, Johnsen (39’ st Falletti), Sernicola; Vazquez (31’ st Buonaiuto); Tsadjout (39’ st Coda)

A disposizione: Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Abrego, Quagliata, Majer

Allenatore: Stroppa

Arbitro: Dionisi Assistenti: Prenna – Politi

Quarto ufficiale: Frascaro

Var: Meraviglia

Ass: Pagnotta

Angoli: tre Catanzaro, sei Cremonese

Recupero: 1‘ pt; 4‘ st

Ammoniti: 32’ st Bianchetti (CRE), 37’ pt Pickel (CRE), 33’ st Johnsen (CRE)