Addio a Vincenzo Agostino, il coraggioso papà antimafia

il personaggio

PALERMO è morto a Palermo l’87enne Vincenzo Agostino, simbolo della lotta alla mafia. Per tanti anni si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, agente di polizia assassinato insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, l’8 agosto del 1989. Vincenzo Agostino era conosciuto per essere impegnato in maniera instancabile nella ricerca della verità su quel tragico fatto e anche per la lunga e folta barba bianca che avrebbe tagliato soltanto al raggiungimento dell’obiettivo di fare chiarezza sui mandati del duplice omicidio e sul depistaggio delle indagini. Sua moglie, Augusta Schiera, era morta nel 2019, ma Vincenzo Agostino ha continuato senza sosta la sua battaglia fino all’ultimo.

