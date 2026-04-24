Sfida a cinque a San Giovanni in Fiore, ecco le liste dei candidati – NOMI

AMMINISTRATIVE 2026

SAN GIOVANNI IN FIORE Sarà una sfida a cinque per la conquista dello scranno più alto del Comune di San Giovanni in Fiore. A contendersi la fascia da sindaco alle elezioni che si terranno il 24 e il 25 maggio, saranno, in ordine alfabetico: Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro, Luigi Candalise e Stefania Fratto.

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Le liste a sostegno di Marco Ambrogio

La Sila nel cuore

Giuseppe Rota

Pietro Paolo Audia

Rosanna Bitonti

Mariafrancesca De Franco

Federica De Luca

Francesca Fraschini

Katia Guarasci

Elena Iaquinta

Steven Ierardi

Francesca Mazzei

Alfredo Pio Perri

Michele Perri detto Taccia

Francesco Pignanelli

Teresa Maria Sellaro

Rosaria Talerico

Lara Gallo

Valore florense

Antonio detto Antonello Martino

Teresa Cannizzaro

Pietro Spadafora

Isabella Bruno

Luana Mazzei

Daniela Meluso

Daniele Aiello

Luigi detto Gino Lopez

Valentina Stambene

Pasquale Audia

Francesco De Marco

Caterina Bassi

Manuela Guido

Giuseppe Umberto Conte

Rosa Bonasso

Salvatore Passavanti

Futura

Serafina Lepera

Francesco Giovanni Marra

Rosa Angela Guzzo

Pietro Di Falco

Saveria Serra

Vincenzo Procopio

Giuseppe Mele

Salvatore Paletta

Renato Lacava

Antonella Panucci

Giovambattista Costanzo

Salvatore Spina

Biagio Orlando

Liberata Benincasa

Pietro Ferrarelli

Rosa Loria

Continuiamo

Giovanni Fragale

Giovanna Donato

Monica Spadafora

Vittoria Romano

Valentina Alessio

Giovanni Silvestri

Rosalba Mannarino

Paolo Granato

Sonia Valentino

Alessandra Moraca

Serafino Caputo

Mario Marra

Francesca Curia

Paolo Spina Iaconis

Anita Greco

Barbara Lopez

San Giovanni capitale

Luigi Foglia

Lidia Andrieri

Mario Cardamone

Caterina detta Catia De Marco

Saveria Abbruzzino

Graziella Bibiani

Marianna Martino

Anna Alessio

Filomena Puleio

Giovanna Francesca Crogliano

Rossella Amelio

Salvatore Antonio Secreti

Saida Nadif

Biagio Gallo

Paolo Ventrici

Salvatore Fittante

Impegno civico

Giuseppe Simone Bitonti

Veronica Barberio

Emilio Colosimo

Simona De Luca

Caterina detta Catia De Marco

Teresa Donato

Antonella Dori

Rosa Fragale

Antonella Mascaro

Francesco detto Castagna Mazzei

Maria Caterina Merandi

Maria Teresa Nicoletti

Francesco Oliviero

Antonietta Sirianni

Giacomo Spano

Antonio Veltri

Per Rosaria

Claudia Loria

Giuseppe detto Pino Marra

Andrea Sellaro

Francesca Oliviero

Antonio Talerico

Francesco Granato

Guendalina Marasco

Fiorella Cirò

Anna Marano

Bernardo Antonio Oliviero

Giovanni Costante

Aldo Pupo

Maria Valente

Antonietta Secreti

Giuseppe Cerminara

Enzo Iaquinta

Noi moderati

Andrea Ferrara

Yvonne Belcastro

Davide Belcastro

Rosario Bitonti

Mario Contorto

Salvatore Cofone

Giuseppe Costante

Rosellina Costante

Luisa Gatto

Antonio Lopetrone

Antonio Lucente

Anna Mazzei

Gianni Meluso

Andrea Romano

Caterina Emanuela Silletta

Filomena Silletta

Forza Italia

Marco Gentile

Angela Angotti

Stefania Barberio

Giovanni Guarasci

Maria Antonia Iaconis

Salvatore Iaquinta

Sergio Lopez

Simona Marazita

Pasquale Martino

Giusy Migliarese Caputi

Paolo Mosca

Pina Perri

Martina Pisanelli

Giuseppina Scalise

Valentina Secreti

Noemi Succurro

Ambrogio sindaco

Francesco Fragale

Lucia Nigro

Francesco Lico

Francesca Benincasa

Giuliana DiPierro

Luigi Guarasci

Serafina Talarico

Loredana Scarcelli

Giuseppina De Santo

Maria Ferise

Domenico Spadafora

Giuseppe Olivito Spadafora

Rosa Ambrosio

Piersaverio Greco

Rosa Mazza

Luigi Bibiani

In aggiornamento

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