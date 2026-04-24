Sfida a cinque a San Giovanni in Fiore, ecco le liste dei candidati – NOMI
In campo Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro, Luigi Candalise e Stefania Fratto
SAN GIOVANNI IN FIORE Sarà una sfida a cinque per la conquista dello scranno più alto del Comune di San Giovanni in Fiore. A contendersi la fascia da sindaco alle elezioni che si terranno il 24 e il 25 maggio, saranno, in ordine alfabetico: Marco Ambrogio, Antonio Barile, Giuseppe Belcastro, Luigi Candalise e Stefania Fratto.
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Le liste a sostegno di Marco Ambrogio
La Sila nel cuore
Giuseppe Rota
Pietro Paolo Audia
Rosanna Bitonti
Mariafrancesca De Franco
Federica De Luca
Francesca Fraschini
Katia Guarasci
Elena Iaquinta
Steven Ierardi
Francesca Mazzei
Alfredo Pio Perri
Michele Perri detto Taccia
Francesco Pignanelli
Teresa Maria Sellaro
Rosaria Talerico
Lara Gallo
Valore florense
Antonio detto Antonello Martino
Teresa Cannizzaro
Pietro Spadafora
Isabella Bruno
Luana Mazzei
Daniela Meluso
Daniele Aiello
Luigi detto Gino Lopez
Valentina Stambene
Pasquale Audia
Francesco De Marco
Caterina Bassi
Manuela Guido
Giuseppe Umberto Conte
Rosa Bonasso
Salvatore Passavanti
Futura
Serafina Lepera
Francesco Giovanni Marra
Rosa Angela Guzzo
Pietro Di Falco
Saveria Serra
Vincenzo Procopio
Giuseppe Mele
Salvatore Paletta
Renato Lacava
Antonella Panucci
Giovambattista Costanzo
Salvatore Spina
Biagio Orlando
Liberata Benincasa
Pietro Ferrarelli
Rosa Loria
Continuiamo
Giovanni Fragale
Giovanna Donato
Monica Spadafora
Vittoria Romano
Valentina Alessio
Giovanni Silvestri
Rosalba Mannarino
Paolo Granato
Sonia Valentino
Alessandra Moraca
Serafino Caputo
Mario Marra
Francesca Curia
Paolo Spina Iaconis
Anita Greco
Barbara Lopez
San Giovanni capitale
Luigi Foglia
Lidia Andrieri
Mario Cardamone
Caterina detta Catia De Marco
Saveria Abbruzzino
Graziella Bibiani
Marianna Martino
Anna Alessio
Filomena Puleio
Giovanna Francesca Crogliano
Rossella Amelio
Salvatore Antonio Secreti
Saida Nadif
Biagio Gallo
Paolo Ventrici
Salvatore Fittante
Impegno civico
Giuseppe Simone Bitonti
Veronica Barberio
Emilio Colosimo
Simona De Luca
Caterina detta Catia De Marco
Teresa Donato
Antonella Dori
Rosa Fragale
Antonella Mascaro
Francesco detto Castagna Mazzei
Maria Caterina Merandi
Maria Teresa Nicoletti
Francesco Oliviero
Antonietta Sirianni
Giacomo Spano
Antonio Veltri
Per Rosaria
Claudia Loria
Giuseppe detto Pino Marra
Andrea Sellaro
Francesca Oliviero
Antonio Talerico
Francesco Granato
Guendalina Marasco
Fiorella Cirò
Anna Marano
Bernardo Antonio Oliviero
Giovanni Costante
Aldo Pupo
Maria Valente
Antonietta Secreti
Giuseppe Cerminara
Enzo Iaquinta
Noi moderati
Andrea Ferrara
Yvonne Belcastro
Davide Belcastro
Rosario Bitonti
Mario Contorto
Salvatore Cofone
Giuseppe Costante
Rosellina Costante
Luisa Gatto
Antonio Lopetrone
Antonio Lucente
Anna Mazzei
Gianni Meluso
Andrea Romano
Caterina Emanuela Silletta
Filomena Silletta
Forza Italia
Marco Gentile
Angela Angotti
Stefania Barberio
Giovanni Guarasci
Maria Antonia Iaconis
Salvatore Iaquinta
Sergio Lopez
Simona Marazita
Pasquale Martino
Giusy Migliarese Caputi
Paolo Mosca
Pina Perri
Martina Pisanelli
Giuseppina Scalise
Valentina Secreti
Noemi Succurro
Ambrogio sindaco
Francesco Fragale
Lucia Nigro
Francesco Lico
Francesca Benincasa
Giuliana DiPierro
Luigi Guarasci
Serafina Talarico
Loredana Scarcelli
Giuseppina De Santo
Maria Ferise
Domenico Spadafora
Giuseppe Olivito Spadafora
Rosa Ambrosio
Piersaverio Greco
Rosa Mazza
Luigi Bibiani
In aggiornamento
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