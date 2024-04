Ancora 2 giorni di freddo poi un Ponte del 25 aprile primaverile

previsioni meteo

ROMA Durerà almeno fino al 24 aprile l’ondata di freddo anomalo che ha portato un tracollo delle temperature fino a 25 gradi in poco più di una settimana in alcune zone d’Italia.

La previsione è di Lorenzo Tedici, meteorologo de “iLMeteo.it”. «Vivremo 3 giorni d’inverno – sintetizza – poi per il Ponte del 25 aprile torneremo ad assaporare la Primavera, ad eccezione delle regioni del Nord-Ovest italiano alle prese con una probabile perturbazione».

Nelle prossime ore, spiega Tedici, «toccherà a tutto il Centro vivere una fase più rigida con altre nevicate sugli Appennini localmente sotto i 1000 metri. Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con copiose nevicate sulle Alpi, tutto l’Appennino centro settentrionale con altri fiocchi, mentre le piogge bagneranno il Centro-Nord compresa la Sardegna fino a coinvolgere parte del Sud tirrenico in giornata. Domani il crollo termico riguarderà anche il meridione. La massima scenderà sotto i 20 gradi ovunque con un calo anche di 10°C nella città di Archimede: a Siracusa, infatti, si passerà da 26 a 16 come se niente fosse. La neve cadrà ancora sugli Appennini e al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest è attesa una tregua ben strutturata». Dopo 3 giorni d’Inverno, proprio per la Festa della Liberazione, continua il meteorologo, «ci libereremo dal freddo: le temperature saliranno, ma non mancheranno delle piogge».

Le previsioni nel dettaglio

– Martedì 23 – Al nord: piogge sparse e neve a 800 metri. Al centro: rovesci e neve fino a 1000 metri. Al sud: qualche pioggia sul Salento.

– Mercoledì 24 – Al nord: instabile al Nord Est, sole altrove. Al centro: instabile con temporali e neve a 1000 metri. Al sud: via via più instabile e fresco.

– Giovedì 25 – Al nord: soleggiato, rovesci nel pomeriggio. Al centro: instabilità pomeridiana. Al sud: piogge sulle tirreniche.

– Tendenza – pressione in graduale aumento, qualche pioggia nel weekend sul Nord-Ovest. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato