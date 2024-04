Ponte sullo Stretto, Siracusano: «Indispensabile per Sicilia e Calabria»

il commento

ROMA «Il Governo fa sul serio, questa volta non si torna indietro. La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è storicamente un obiettivo del centrodestra e in particolare di Forza Italia». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, in un’intervista a ‘Conquiste del lavoro’. «Tra il 2001 e il 2006 l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, aveva concretamente avviato la costruzione di questa grande infrastruttura. C’era il progetto definitivo approvato a tutti i livelli e immediatamente cantierabile, c’erano tutte le autorizzazioni necessarie. Purtroppo l’esecutivo successivo, quello guidato da Romano Prodi, bloccò tutto. E così fece anche Mario Monti qualche anno dopo. Se non ci fossero stati questi stop ideologici oggi il Ponte sarebbe già realtà – prosegue Siracusano- Il Governo crede fermamente in questa grande opera, indispensabile per la Sicilia e per la Calabria, fondamentale per rilanciare il Mezzogiorno e utilissima per tutto il Paese. Il Mediterraneo sta diventando sempre più un luogo strategico per gli scambi commerciali, e per l’Italia sarà estremamente positivo potersi candidare a essere l’hub dell’Europa su questa grande area del mondo».