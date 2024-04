Serie B, Gualtieri arbitrerà Pisa-Catanzaro. Al “Marulla” arriva Zufferli

le designazioni

ROMA Questi gli arbitri designati per dirigere le gare della 35/a giornata del campionato di serie B, in programma sabato 27 aprile. Venerdì 26 aprile Pisa-Catanzaro (ore 20.30): Gualtieri di Asti, in foto; Venezia-Cremonese (20.30): Marinelli di Tivoli; sabato 27 aprile Brescia-Spezia (14.00): Manganiello di Pinerolo; Modena-Suedtirol (14.00): Minelli di Varese; Parma-Lecco (14.00): Rutella di Enna; Ternana-Ascoli (14.00): Ghersini di Genova; Cittadella-FeralpiSalò (16.15): Massimi di Termoli; Cosenza-Bari (16.15): Zufferli di Udine; Palermo-Reggiana (16.15): Perenzoni di Rovereto Sampdoria-Como (16.15): Camplone di Pescara.

