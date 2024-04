Crotone, la Guardia di Finanza nelle scuole per la cultura della legalità

l’iniziativa

CROTONE Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Crotone ha incontrato gli alunni delle classi secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Verzino “Serre Pennuti”. L’incontro, svolto nelle sedi di Pallagorio e Verzino, ha avuto lo scopo di favorire, anche tra i più giovani, la cultura della legalità economica illustrando i compiti istituzionali della Guardia di Finanza. Sono stati illustrati i settori di specialità che vedono tutte le componenti del Corpo impegnate giornalmente nel contrasto al traffico degli stupefacenti, all’evasione fiscale, allo sperpero delle risorse pubbliche, alla falsificazione dei marchi, alla violazione delle norme sul diritto d’autore e sul made in Italy e alle altre forme di illegalità più o meno diffuse nel Paese. Il messaggio è stato veicolato ai ragazzi anche attraverso la descrizione delle avventure di “Finzy”, mascotte della Guardia di Finanza protagonista del fumetto edito dal Comando Generale del Corpo. È stata altresì organizzata, a cura delle unità cinofile del Gruppo di Crotone, una dimostrazione pratica dei controlli antidroga simulando i più comuni scenari operativi. L’incontro è poi proseguito con un focus sulla tematica del Cyberbullismo ove le Fiamme Gialle hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi sui rischi della rete e su quali strategie adottare per potersi difendere. Tali iniziative testimoniano il costante presidio rappresentato dalla Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente non solo nel contrasto agli illeciti di natura economico – finanziaria, caratterizzati da elevato disvalore sociale, ma anche come organo di polizia vicino ai cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

