La salute di Re Carlo è peggiorata. «Tutti si preparano al peggio»

il sovrano

Le condizioni di salute di Re Carlo di Inghilterra sarebbero peggiorate. A scriverlo è il tabloid Daily Beast, a cui nelle ultime ore si sono aggiunti altri quotidiani britannici e americani, tra cui Sky. Il sovrano, 75 anni, in cura per un cancro alla prostata, «sta male ed è peggiorato», riporta il Daily Beast, mentre Tmz rincara la dose con un eloquente «Tutti si preparano al peggio». Sui giornali si parla addirittura di un perfezionamento del piano Menai Bridge, il protocollo per gestire alla perfezione i funerali del monarca, a cui starebbe lavorando da tempo lo staff di Re Carlo. Secondo Sky News Australia, le condizioni di Re Carlo che non risponderebbe adeguatamente alle cure, sarebbero «terribili». Sempre Daily Beast scrive: «Parlando della salute del monarca con alcuni suoi amici, abbiamo appreso che le cose non stanno andando bene.Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere».

