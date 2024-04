Il Cesena di Mimmo Toscano eguaglia il record del Catanzaro in serie C

il traguardo

Con la vittoria di ieri sul Perugia per 2-0 il Cesena del calabrese Mimmo Toscano (promosso da settimane in serie B) ha eguagliato il record di punti in un campionato di serie C del Catanzaro. 96 i punti finali dei bianconeri, proprio come quelli ottenuti dalle Aquile nello scorso torneo. Qualche differenza, però, tra le due compagini resta. Se entrambe hanno vinto in tutto trenta partite con sei pareggi e due sconfitte, il Catanzaro di Vivarini detiene il primato di gol realizzati, ben 102 contro gli 80 dei ragazzi di Toscano che però sono in vantaggio rispetto ai giallorossi per quanto riguarda le reti subite: 19 contro 21. Ma al di là dei numeri, resta la stagione fantastica della squadra guidata dall’allenatore reggino, specialista in promozione dalla C alla B, che da anni vive a Cosenza. Meriti da dividere con altri due cosentini doc come il suo vice Michele Napoli e il capitano del Cesena Ciccio “Polpaccio” De Rose.







«Non si poteva finire in modo migliore . ha detto Toscano al termine della partita di ieri –. Il pubblico mi ha regalato un’emozione incredibile e spero che abbiamo fatto altrettanto. Sono giornate che non si dimenticano. Vedere giocare così i miei ragazzi, a questo punto del campionato, è una cosa incredibile. Era un nostro obiettivo il record di punti, non l’abbiamo superato, ma 96 punti sono tanti. È il coronamento del lavoro dei ragazzi, della società: non poteva finire in modo migliore, tutti hanno spinto in un’unica direzione». (f.v.)

