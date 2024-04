Azienda Zero, Miserendino designa i componenti del Collegio sindacale – NOMI

sanità

CATANZARO Prendono corpo gli organi di Azienda Zero, l’ente di governance della sanità calabrese voluto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto per svolgere in modo centralizzato le principali funzioni gestionali e amministrative del settore. Con una propria delibera infatti il commissario straordinario Gandolfo Miserendino ha nominato i componenti del Collegio sindacale di Azienda Zero: si tratta di Carmelina Giuseppina Minervini, rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Umberto Frangipane, rappresentante del ministero della Salute; e di Donatella Nocita, rappresentante della Regione Calabria. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni dal suo insediamento. Nelle scorse settimane Miserendino aveva anche proceduto a nominare il direttore amministrativo di Azienda Zero, Fabrizio Russo. (c. a.)

