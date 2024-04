l’analisi

CROTONE Posizionamenti che fanno immaginare nuove maggioranze. La delega assegnata dal presidente della Provincia, Sergio Ferrari, al presidente del consiglio comunale di Crotone, Mario Megna, nella sua qualità di consigliere provinciale è uno dei segnali che fanno immaginare la nascita di una nuova maggioranza. Una politica in movimento, quindi, che potrebbe avere avvicinato le posizioni del presidente della giunta regionale calabrese, Mario Occhiuto, al sindaco di Crotone, Vicenzo Voce, e quindi al presidente della provincia pitagorica, Sergio Ferrari, fedelissimo di occhiuto. Non c’è solo il segnale della nomina di Megna, che al Comune è uno dei punti di forza della maggioranza che sostiene Voce. Ci sono le dichiarazioni dello stesso Voce che sostiene di muoversi in perfetta sintonia con Ferrari e c’è la visita di cortesia che il presidente Occhiuto ha voluto fare al sindaco Voce in occasione del congresso provinciale di Forza Italia. Occhiuto ha fatto attendere i congressisti, provocando lo slittamento dell’inizio del dibattito congressuale perché prima ha voluto salutare e omaggiare Voce. La nomina di Megna alla Provincia è l’ultimo segnale dei nuovi posizionamenti della politica. A dare un’accelerata ad un processo già avviato è stato, però, il ritorno in campo dell’ex presidente regionale Mario Oliverio, che si è messo alla testa del movimento che si sta battendo per fare trasportare i veleni presenti nell’area industriale di Crotone fuori dalla Calabria, come sancito dalla Conferenza dei servizi decisoria del 24 ottobre del 2019. Il ritorno di Oliverio ovviamente non è gradito né all’attuale compagine che amministra la Calabria, né ai suoi alleati storici e nemmeno al sindaco di Crotone. Tra Voce ed Oliverio non c’è masi stata sintonia e gli scontri tra i due sono datati. Ultimamente ci sono stati botta e risposta sulla vicenda dell’indice di pressione areale. Voce ha accusato Oliverio di non avere posto l’indice di pressione areale e Oliverio ha replicato ricordando al sindaco di avere approvato l’indice di pressione e nello stesso tempo gli ha contestato di non avere detto una parola sul nuovo piano regionale dei rifiuti, approvato di recente, che ha eliminato totalmente l’indice di pressione introdotto dalla sua Giunta. A questo punto Voce ha scritto ad Occhiuto chiedendogli di introdurre il vincolo di pressione areale. Occhiuto non ha risposto personalmente, ma lo ha fatto attraverso la sua struttura accogliendo la sua richiesta. In sostanza ha annunciato di avere dato disposizioni per avviare l’iter. E’ del tutto evidente, quindi, che tra Occhiuto e Voce sia nata un’alleanza cementata dall’idea di fare fronte comune per impedire ad Oliverio di tornare in campo.

