“Noi Siamo Pronti e Tu?”: a Catanzaro il progetto Agorà del Rotary Club

L’appuntamento

CATANZARO «Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli è lieto di annunciare il suo imminente evento, il Progetto Agorà del Rotary Distretto 2102, focalizzato sulle tematiche cruciali della prevenzione durante eventi di calamità naturale. L’evento si terrà il giorno 3 maggio 2024 presso l’auditorium della BCC Centro Calabria, situato a Germaneto». Lo scrive in una nota il Rotary Club Catanzaro Tre Colli. «L’incontro, che coinvolgerà diverse autorità e esperti del settore, rappresenta un’opportunità senza precedenti per la comunità locale di approfondire le strategie e le pratiche di prevenzione necessarie per affrontare efficacemente situazioni di emergenza dovute a fenomeni naturali».





I dettagli dell’evento

Il Presidente del Rotary Club Catanzaro Tre Colli, Carlo Maria Comito, si è mostrato entusiasta riguardo a questo importante momento di condivisione e apprendimento. «Siamo entusiasti di poter offrire alla nostra comunità l’opportunità di accrescere la consapevolezza e la preparazione per fronteggiare le sfide che possono derivare dalle calamità naturali. Il nostro impegno nel promuovere la sicurezza e il benessere della comunità è al centro di ogni nostra iniziativa, e il Progetto Agorà rappresenta un altro passo significativo verso questo obiettivo». L’evento sarà aperto a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le migliori pratiche di preparazione e risposta in caso di calamità naturali. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi autorevoli e di partecipare a sessioni interattive volte a promuovere la consapevolezza e la preparazione della comunità.