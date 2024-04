Nola: «Giornata emozionante che vogliamo condividere con tutti i calabresi»

l’intervista

CASTROVILLARI Ad accogliere oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Castrovillari anche il presidente di Confcooperative Calabria Camillo Nola che, intervistato dal Corriere della Calabria, non ha nascosto la sua soddisfazione per una giornata che resterà indimenticabile per molti. «Siamo tutti emozionati – ha detto – ma dobbiamo essere felici come calabresi. La Calabria deve festeggiare, questa visita è la dimostrazione che il garante unico è primo nella coalizione sociale di questo Paese e di questo c’è necessità. Poi siamo a ridosso della festa del lavoro e dei lavoratori. Il lavoro nobilita l’uomo e i calabresi sono ricchi di dignità e hanno necessità di questa linfa. Ripeto, oggi è una giornata particolare che vogliamo condividere con tutti i calabresi». Ma qual è il segreto per restare in Calabria e fare impresa in una terra così difficile? «Il segreto – ha sottolineato Nola – è stare insieme, condividere le difficoltà e i momenti belli come quello di oggi. Un segreto questo che va esteso. Ci sono tanti modi di fare cooperazione, non si fa soltanto attraverso una cooperativa, e la Calabria ne ha tanto bisogno». (redazione@corrierecal.it)