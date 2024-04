Regione, Varone direttore generale del Dipartimento Lavoro. Arpal, c’è lo Statuto

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Un nuovo cambio ai vertici della burocrazia della Cittadella. La Giunta regionale guidata dal presidente Occhiuto ha nominato Fortunato Varone direttore generale reggente del Dipartimento al Lavoro. Varone (nella foto in copertina) subentra a Roberto Cosentino, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali. Alla dg del Segretariato Eugenia Montilla sarebbe stato affidato l’interim dell’Audit, finora guidato dallo stesso Varone. Sempre secondo quanto riferiscono fonti della Cittadella la Giunta oggi ha anche approvato lo Statuto dell’Arpal, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro che di fatto manda in soffitta l’Azienda Calabria Lavoro. (c. a.)

