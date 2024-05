Le Europee entrano nel vivo: a Telesuonano i candidati De Nisi (Azione) e Loizzo (Lega)

l’anticipazione

Con la definizione delle griglie di partenza, entra nel vivo la campagna elettorale per le europee. Due i faccia a faccia che “Telesuonano” proporrà questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere Tv”, e in diretta streaming su laltrocorriere.it.

Ospiti di Ugo Floro e Danilo Monteleone saranno Francesco De Nisi, consigliere regionale e leader calabrese di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, e Simona Loizzo, parlamentare della Lega.

Entrambi candidati alle elezioni europee che si celebreranno i prossimi 8 e 9 giugno, i due esponenti politici di punta della scena pubblica calabrese non nascondono l’incidenza che il voto potrà avere sugli equilibri regionali.

«È una tornata a sé, dove noi puntiamo a superare la soglia del 4%, anche perché i sondaggi appaiono abbastanza confortanti – afferma De Nisi – tuttavia è chiaro che la legittima ambizione della mia forza politica rimane sempre quella di poter essere coinvolta maggiormente nelle decisioni del governo calabrese».

È sull’ambiente, in particolare, che il coordinatore regionale di Azione auspica un cambiamento di velocità da parte della giunta Occhiuto: «Servono misure importanti, dobbiamo fare di più e mutuare prassi amministrative come quelle adottate dalla vicina Puglia».

Di bisogno urgente di maggiore coinvolgimento parla anche Simona Loizzo, ad opinione della quale «il governatore, che pur bene sta facendo, non può decidere da solo, noi vogliamo contare di più e puntiamo a rafforzare la nostra squadra di governo qualora il gruppo regionale della Lega si rafforzerà come prevedibile a breve».

Sul ‘derby’ interno al Carroccio tra lei e Mancuso (Filippo, presidente leghista del consiglio regionale ndr), la deputata cosentina non ha dubbi: «Entrambe le candidature al parlamento europeo sono state concepite da Matteo Salvini per rafforzare la coesione del partito, e vedrete che i risultati ci saranno».

Nega poi Loizzo che le europee determineranno il nome del futuro segretario regionale del partito, «e tuttavia, subito dopo il turno elettorale, chiederò la celebrazione di un congresso democratico per superare la logica del commissariamento».

