La furbizia e l’intelligenza in politica

il contributo

Sin da Bismarck e arrivando fino al nostro Giacomo Mancini ( ovviamente nella proporzione delle differenze) si è sempre discusso della differenza tra furbizia e intelligenza in politica.

Una differenza oggi ancora più sostanziale, giacche la prima categoria è assai diffusa mentre la seconda va in estinzione.

L’intelligenza in politica significa capacità di ascolto, comprensione, attenzione alle criticità e sintesi. Soprattutto, ciò si traduce in una competizione sana con alleati e avversari immune da chiacchiericcio e volgarità.

La furbizia è facilmente riconoscibile. Perché il furbo o la furba hanno la presunzione di ritenere l’interlocutore sempre abbordabile e abbindolabile. Vivono eternamente nella illusione di fregare gli altri come i giocatori di poker che bluffano in continuazione ma il cui bluff viene facilmente rilevato.

Dicono sempre di sì, come una famosa commedia eduardiana, e finiscono per sentirsi delle volpi.

Lo si vedrà ancora meglio in queste elezioni europee laddove esistono le preferenze e le possibilità di accordo tra candidati. Accordi che spesso saranno monocratici e disattesi.

È la forza della volpi ma anche il loro destino : non a caso Craxi diceva che la loro fine era sempre in pellicceria.

*giornalista