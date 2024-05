Ricercato per un omicidio commesso nel 2017 a Brognaturo, rintracciato e arrestato a Milano

L’OPERAZIONE

MILANO Un uomo di 39 anni, cittadino malese e ricercato perché condannato per omicidio preterintenzionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ieri pomeriggio a Milano. Su di lui pendeva un mandato di cattura firmato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, per una condanna a 3 anni, 7 mesi e 23 giorni di reclusione. A quanto emerso, nel 2017 l’uomo ha aggredito un 24 enne durante una lite a Brognaturo, poi morto a seguito delle ferite riportate. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno identificato il fuggitivo durante un controllo in Stazione centrale a Milano e lo hanno portato in carcere a San Vittore. (ANSA)

