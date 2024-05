Tutino si avvicina a Pohjanpalo. Sale anche Iemmello

classifica marcatori serie B

COSENZA Con la sua diciassettesima perla stagionale in quel di Ascoli, Gennaro Tutino si avvicina all’attaccante del Venezia Pohjanpalo, rimasto a secco nello scontro d’alta quota contro il Catanzaro. Il bomber napoletano del Cosenza ora è a meno tre reti dal finlandese e a due giornate dalla fine del torneo tutto ancora appare possibile per decretare il cannoniere principe del torneo di B. Con la doppietta siglata proprio al Venezia, aumenta il suo bottino personale anche il capitano del Catanzaro Pietro Iemmello, ora a 15 reti in campionato.

La classifica marcatori

20 RETI: Pohjanpalo (4 rig) (Venezia). 17 RETI: Tutino (4 rig) (Cosenza). 16 RETI: Brunori (6 rig) (Palermo); Casiraghi (11 rig) (Sudtirol). 15 RETI: Iemmello (1 rig) (Catanzaro); Coda (3 rig) (Cremonese). 14 RETI: Cutrone (Como). 11 RETI: Mendes (4 rig) (Ascoli); Man (2 rig) (Parma); Gytkjaer (1 rig) (Venezia). 10 RETI: Sibilli (3 rig) (Bari); Biasci (Catanzaro); Benedyczak (6 rig) (Parma); Valoti (3 rig) (Pisa); De Luca (2 rig) (Sampdoria). 9 RETI: Borrelli (1 rig) (Brescia); Vandeputte (1 rig) (Catanzaro); Gabrielloni (Como); Raimondo (Ternana). 8 RETI: Moncini (2 rig) (Brescia); Pandolfi (Cittadella); Buso (Lecco); Bernabè (Parma). 7 RETI: Da Cunha, Verdi (3 rig) (Como); La Mantia (1 rig) (Feralpisalò); Palumbo (5 rig) (Modena); Segre (Palermo); Verde (3 rig) (Spezia); Odogwu (Sudtirol); Busio (Venezia). 6 RETI: Novakovich (Lecco); Gondo (1 rig) (Reggiana); Borini (3 rig) (Sampdoria). 5 RETI: Nasti (Bari); Forte (Cosenza); Pittarello (Cittadella); Di Francesco (Palermo); Mihaila (Parma); Bonfanti (1 Modena) Tramoni, (Pisa); Girma (Reggiana); Se.Esposito, Kasami (Sampdoria); Tait (Sudtirol); Distefano, Pereiro (Ternana); Pierini, Tessmann (Venezia). 4 RETI: Puscas (1 rig) (Bari); Bisoli, Bjarnason (Brescia); Sounas (Catanzaro); Vita (Cittadella); Mazzocchi (Cosenza); Castagnetti, Collocolo, Johnsen (3 Venezia) (Cremonese); Butic, Compagnon, Dubickas, Felici (Feralpisalò); Ionita, Lepore (2 rig) (Lecco); Abiuso, Strizzolo (Modena); Mancuso, Ranocchia, Soleri, Stulac (Palermo); Bonny, Charpentier (Parma); Antiste, Pieragnolo, Portanova (Reggiana); Depaoli (Sampdoria); Moro (1 rig) (Spezia); Merkaj, Pecorino (Sudtirol); Casasola, Luperini (Ternana); Altare (Venezia).

