Giochi ancora aperti in B tra playoff e playout. Cosenza sogna, il Catanzaro punta il quarto posto

A due giornate dalla fine del campionato di serie B, se si esclude la matematica promozione in A del Parma e la retrocessione in C del Lecco, i giochi sono ancora aperti sia in testa che in coda alla classifica. Il Como con 4 punti di vantaggio sul Venezia (terzo in graduatoria) è a un passo dalla promozione diretta come seconda, mentre per quanto riguarda i posizionamenti in ottica playoff, il Catanzaro può ancora sperare in un aggancio alla quarta posizione, attualmente occupata dalla Cremonese, distante dai giallorossi tre lunghezze. Nelle ultime due uscite stagionali, i ragazzi di Stroppa affronteranno Parma (in trasferta) e Cittadella (in casa) mentre le Aquile se la vedranno prima contro la Ternana (fuori casa) e poi al “Ceravolo” con la Sampdoria, compagine in piena lotta per un posto tra le prime otto.

A proposito di prime otto, dopo aver raggiunto la matematica salvezza, può sperare in un clamoroso aggancio in extremis ai playoff anche il Cosenza (45 punti), distante attualmente tre punti dal Brescia, ottavo in classifica, e 4 dalla Samp (settima). I silani domenica ospiteranno lo Spezia (impelagato nei bassi fondi della classifica a quota 40 e affamato di punti), mentre nell’ultimo turno faranno visita al Como che a quel punto potrebbe già essere promosso in A. Il Brescia nelle prossime due partite affronterà il Lecco in casa e il Bari in trasferta, mentre la Sampdoria giocherà contro Reggiana (anche lei – 46 punti – in corsa per i playoff) e, come anticipato, Catanzaro che a quel punto, vincendo, potrebbe dare una mano proprio alla formazione guidata da William Viali.

Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere e spareggi playout, se si esclude la FeralpiSalò (penultima a 33 punti e con un piedi e mezzo in C), due tra Bari, Ternana e Ascoli (tutte e tre a 37 punti) e Spezia (40) lasceranno la categoria. Difficile che venga risucchiato in questa bagarre il Modena (43 punti). (redazione@corrierecal.it)

La classifica di serie B dopo 36 giornate

