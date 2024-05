Diamante, spaccio ed evasione. Lascia il carcere e passa ai domiciliari

la decisione

DIAMANTE Nel pomeriggio di oggi, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, ha disposto la scarcerazione di un uomo di Diamante e la sua sottoposizione alla detenzione domiciliare a seguito dell’udienza tenutasi lo scorso giovedì. Il diamantese, difeso dall’avvocato Francesco Liserre, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, plurimi episodi di evasione ed altro, è stato arrestato, circa un mese fa, per reiterate violazioni delle prescrizioni e, soprattutto, per un gravissimo episodio di minacce e aggressione ad alcuni Carabinieri durante un servizio di controllo domiciliare. Inoltre, nonostante la diffida del Magistrato di Sorveglianza, l’uomo ha violato le prescrizioni. Motivo per il quale era stato ristretto nella Casa Circondariale di Paola, su disposizione del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, in attesa della decisione del Tribunale di Catanzaro. Oggi, accogliendo le argomentazioni difensive, è stata disposta la sostituzione della detenzione carceraria con quella domiciliare. (f.b.)

