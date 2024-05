Regione Calabria, i numeri del Rendiconto 2023: il risultato di esercizio è di 185 milioni

dalla cittadella

CATANZARO Un risultato di esercizio pari a poco più di 185 milioni e un risultato di amministrazione pari a oltre 2 miliardi. Sono questi alcuni dei numeri del Rendiconto 2023 della Regione Calabria approvato dalla Giunta e ora all’esame del Consiglio regionale. Il documento fa il punto sulla situazione economica e finanziaria dell’ente e sui risultati della gestione dell’amministrazione.

Nel progetto di legge varato dalla Giunta si evidenzia che «il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2023 è stabilito in 7,951 miliardi» (da riscuotere ancora 2,344 miliardi)), mentre il totale delle spese impegnate è stabilito in 7,665 miliardi miliardi (da pagare 1,903 miliardi): i residui attivi alla chiusura dell’esercizio 31 dicembre ammontano a 5,877 miliardi, i residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario ammontano a 4,389 miliardi. Infine, il risultato di amministrazione al 31 dicembre è 2,076 miliardi, il risultato economico dell’esercizio 2022 è di 185,1 milioni. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato