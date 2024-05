Cibus, Caligiuri: «Aziende eccellenti, ora uno sforzo per migliorare la parte commerciale»

l’intervista

PARMA Da Vinitaly, a Macfrut fino a Cibus, la Calabria Straordinaria non si ferma mai. Un impegno costante quello della Regione per promuovere i prodotti nelle fiere più importanti. Intercettare buyer e imprenditori internazionali è un passo quasi obbligato per le aziende interessate ad occupare una fetta di mercato diversa da quella regionale. «Non si fermano mai le 60 aziende presenti a Cibus e tutte quelle che rappresentano le eccellenze dell’agroalimentare calabrese. Grazie anche all’impegno della Regione Calabria vengono conosciute sempre di più e soprattutto apprezzate, da mercati e buyer internazionali, sempre più attenti alle nostre eccellenze e alla qualità dei prodotti», dice ai nostri microfoni Fulvia Caligiuri commissaria di Arsac. «Le istituzioni non possono che accompagnare questo processo anche di trasformazione, di attenzione al packaging, al marketing, ai social media. Arsac in questo può giocare un ruolo anche sulla formazione e stando al fianco del Dipartimento Agricoltura». Accanto alla nuova narrazione della Calabria, sostenuta con vigore dal presidente Occhiuto, serve dunque accompagnare un racconto decisamente diverso e più incisivo del rapporto tra territorio e prodotti. «Dobbiamo raccontare meglio le nostre eccellenze, è l’ultimo miglio del quale parlo spesso», dice Caligiuri che aggiunge: «Occorre uno sforzo sulla parte commerciale, che deve essere migliorata. Oggi gli imprenditori sono sostenuti dalle istituzioni e per loro è importante non sentirsi soli». (f.b.)