A Cotronei abbassata dell’otto per cento l’aliquota della tassa sui rifiuti

l’intervento

COTRONEI L’amministrazione comunale di Cotronei ha abbassato di quasi l’otto per cento l’aliquota della tassa sui rifiuti. È il primo intervento sulla Tari, ha precisato il sindaco Antonio Ammirati, che ha puntualizzato l’obiettivo politico della sua maggioranza, cioè «diminuire ancora i costi per i cittadini». «Proprio per rendere il servizio rifiuti più sostenibile, più efficiente e meno caro, abbiamo predisposto un progetto pilota – ha raccontato il sindaco Ammirati – per la raccolta differenziata in Sila, prima mai avviata. A breve – ha poi spiegato – partiranno le procedure amministrative per installare a Trepidò tre cassonetti intelligenti, dotati di pannello fotovoltaico e di controllo a distanza per programmarne lo svuotamento. Con una struttura modulare, queste moderne apparecchiature serviranno a raccogliere carta e cartone, vetro, umido, plastiche e indifferenziata». Grazie alla loro tecnologia, questi cassonetti di ultima generazione riconosceranno l’utente tramite la propria tessera sanitaria e serviranno a ridurre al massimo la frazione di indifferenziata, che verrà pesata sul momento e dovrà essere contenuta entro un limite predefinito. «Stiamo creando le basi – ha sottolineato il sindaco Ammirati – per abbattere ancora i costi della raccolta rifiuti, per dare ai cittadini un servizio di qualità e per salvaguardare l’ambiente e la bellezza della nostra montagna, su cui puntiamo per valorizzare il nostro territorio con l’evento “Sila Scienza”». Se il progetto darà i risultati attesi, ulteriori cassonetti intelligenti verranno installati nelle altre aree silane ricadenti nel Comune di Cotronei.

