“Mediterranea”, presentato il progetto Confagricoltura e Unione italiana food

L’evento

Si è da poco concluso alla Farnesina l’incontro di presentazione di “Mediterranea”, al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il Presidente di Unione Italiana Food, Paolo Barilla, vertici della nuova alleanza per il consolidamento delle filiere agroalimentari e per la promozione della Dieta Mediterranea nel mondo, hanno illustrato al Ministro l’attività in corso, a beneficio delle imprese italiane e a sostegno dell’export.

Tra gli obiettivi di “Mediterranea”, che rappresenta una compagine del valore di 106 miliardi di euro con 650mila addetti, l’individuazione di modelli organizzativi, tecnologici e industriali a supporto di una garanzia qualitativa, nutrizionale e geografica delle eccellenze italiane.