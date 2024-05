Tim, collegamenti ultraveloci in 404 comuni calabresi

fibra ottica

MILANO Tim accelera sulla fibra ottica in Calabria e attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, dà impulso agli interventi di cablaggio previsti dal “Piano Italia 1 Giga” nell’ambito del Pnrr per portare connessioni ultrabroadband in 404 comuni della regione. L’obiettivo è collegare con la fibra ottica oltre 341 mila numeri civici situati nelle aree individuate dal bando. Il raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) composto da Tim e FiberCop, infatti, si è aggiudicato 7 Lotti del bando “Piano Italia 1 Giga” per complessive 10 regioni, tra cui la Calabria, più le province autonome di Trento e Bolzano. L’investimento complessivo per questo intervento in Calabria, relativo ai Lotti 5 e 11 del bando, è di circa 742 milioni di euro, di cui circa 519 di contributo pubblico attraverso i fondi del Pnrr e 223 da parte del gruppo Tim. Saranno coperti in fibra ottica i nuovi civici già individuati all’esito delle attività di “walk-in”, vale a dire i sopralluoghi tecnici eseguiti con l’obiettivo di rilevare il numero effettivo delle unità immobiliari oggetto di collegamento. I 404 comuni calabresi interessati dagli interventi per la realizzazione delle reti ultraveloci previsti dal “Piano Italia 1 Giga” sono così suddivisi a livello di ciascuna provincia: Catanzaro 80, Reggio Calabria 97, Cosenza 150, Crotone 27 e Vibo Valentia 50. Ad oggi i lavori sono già partiti in circa 200 Comuni, mentre il completamento del Piano è previsto entro giugno 2026.

