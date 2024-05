Karting, obiettivo entrato per Quintieri. Vittoria sul circuito di Sarno

alta velocità

COSENZA In pista non ha avuto rivali. E’ stato un altro weekend ad alta velocità per il pilota cosentino Ermanno Quintieri. Nel round 3 della Coppa Italia di Zona, col format interregionale che vedeva i piloti calabresi e lucani confrontarsi sul tracciato campano di Sarno (Sa), si è imposto sui rivali di assoluto spessore. Il Circuito Internazionale Napoli è stato, ancora una volta, teatro di sfide dall’elevato tasso di spettacolarità e, complice anche il nuovo layout e l’asfalto appena rifatto, dall’alto livello di difficoltà. Nella classe regina, la Kz2, la entry list è impreziosita da team blasonati e piloti di caratura internazionale, aumentando la soddisfazione per il successo finale ottenuto dal pilota cosentino. Il francese Jean Nomblot, pilota ufficiale di casa SodiKart, era sicuramente tra i più temuti e con la conquista della pole position e della vittoria in prefinale, si è accreditato come candidato favorito alla vittoria finale. Quintieri, secondo alle spalle del francese nei primi due atti, ha poi sorpreso il rivale riuscendo a guidare in maniera praticamente perfetta e conquistando la vittoria di finale e il gradino più alto del podio di Sarno. Il successo non è mai stato in discussione: oltre cinque i secondi di vantaggio sul più diretto concorrente quando il commissario ha sventolato la bandiera a scacchi. Una vittoria che si rivela fondamentale nell’economia della stagione di Quintieri, pronto per il secondo round del Campionato Italiano al circuito leccese di La Conca il prossimo weekend.







La gioia e la soddisfazione del Team KRS e di Ermanno Quintieri consentono di guardare con ottimismo al prosieguo del programma gare che vedrà il pilota cosentino tornare in Campania, ancora per il quarto round del Campionato Italiano (Sarno–19/21 Luglio) e per la Coppa di Area Sud (Battipaglia-12/13 Ottobre) con l’ambizione di conquistare la qualificazione alla Coppa dei Campioni, in programma sullo stesso tracciato salernitano nel primo weekend di Novembre.

(redazione@corrierecal.it)