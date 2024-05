Montalto, Tavernise (M5S): tempi lunghi per la strada di interesse regionale

question time

MONTALTO «“Quali iniziative intende assumere la Regione Calabria, soggetto attuatore dell’intervento, al fine di garantire l’avvio e il completamento dei lavori della strada di interesse regionale di collegamento dello svincolo autostradale di Montalto Uffugo alla SS 660 nei comuni di Montalto Uffugo, Luzzi e Rose? Quali saranno tempi di realizzazione del progetto?” Sono queste le domande che nel mese di febbraio 2024, in una interrogazione a risposta scritta, ho inoltrato al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, in merito all’importante nodo viario. Oggi finalmente è arrivata la risposta: “Quanto al cronoprogramma – si legge nella risposta – ad oggi non è definibile in dettaglio ma, contando su una rapida disponibilità di fondi FSC21-27, si auspica di riuscire ad effettuare l’aggiornamento “progettuale” sopra detto nel corso dell’estate, così da sottoporre a verifica il progetto e concludere l’iter autorizzino entro la fine dell’anno, in modo da poter mettere a bando, dei lotti dell’intervento, mediante apparso integrato di progettazione esecutiva e realizzazione, nei primi mesi del 2025”. La risposta della Regione chiarisce inoltre che “allo stato attuale, all’atto della “ratifica” della nuova copertura economica, si potrà procedere alla ri-attivazione delle procedure che richiederanno, necessariamente, un preliminare aggiornamento del quadro economico sulla scorta del prezziamo oggi vigente, nonché un opportuno aggiornamento del livello progettuale, così da adeguarlo ai requisiti dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica previsti dall’attuale codice dei contratti, operando al contempo anche un’opportuna suddivisione in lotti così da non vincolare la realizzazione dell’intero intervento alle eventuali criticità, da quelle autorizzative a quelle di affidamento, esecutive o di copertura economica, che dovessero insorgere nel corso dell’iter da seguire per la realizzazione di qualcuno dei lotti”. Credo sia necessario lavorare il più possibile per far partire i lavori per quest’area in costante sviluppo, che sarà interessata anche dalla realizzazione di uno svincolo autostradale e che vedrà aumentare nel prossimo futuro il traffico veicolare, in particolare di autoarticolati». Lo afferma il capogruppo M5S alla Regione Davide Tavernise.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato