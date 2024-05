Operazione “Sacco”, sequestrata in Calabria una tonnellata di novellame

pesca

REGGIO CALABRIA Arginare il fenomeno distruttivo della pesca del novellame di sarda (sardina pilchardus), il “bianchetto” (nannata), e bloccare la successiva commercializzazione: sono questi i punti cardine oggetto di una vasta operazione complessa denominata “Sacco“, messa in campo dalla Direzione marittima di Reggio Calabria. In questo periodo, uomini e donne della Guardia Costiera calabrese hanno intensificato i controlli in mare, lungo la costa e sulle strade, con l’ausilio di mezzi aerei e navali, snodi fondamentali per la commercializzazione del prodotto ittico nel florido mercato clandestino calabrese e siciliano, dove la richiesta continua a risultare altissima. Questa tipologia di pesca, nonostante risulti devastante per l’ecosistema marino in quanto i pesci vengono prelevati dal mare allo stadio giovanile e pertanto si preclude loro la possibilità di svilupparsi e riprodursi, è particolarmente diffusa soprattutto nelle marinerie pugliesi, calabresi e siciliane, dove il mercato è fiorente. La commercializzazione di tale prodotto ittico è estremamente remunerativa, basti pensare che il costo di vendita al dettaglio di un kg di questo prodotto può arrivare fino a 30 euro. L’attività ispettiva, condotta lungo tutto il territorio calabrese e lucano tirrenico, vede impiegato un consistente numero di militari degli uffici periferici della Guardia Costiera, da Corigliano Calabro a Maratea. Nell’ambito dell’operazione “Sacco”, sono stati effettuati 507 controlli a mare ed a terra, elevando 26 sanzioni amministrative, per un totale di circa 55.000 euro, effettuando 25 sequestri per un totale di 866 kg di prodotto ittico vario. Dall’inizio dell’anno, sono state sequestrate dai militari della Guardia Costiera calabrese più di 200 cassette contenenti novellame di sarda, per un peso di circa una tonnellata. Militari della Capitaneria di Porto di Crotone hanno intercettato nel Comune di Crucoli un veicolo con a bordo Kg. 265 di esemplari di “bianchetto” sotto misura, elevando una sanzione amministrativa pari a 25.000 euro e procedendo al sequestro del prodotto ittico.A Villa San Giovanni, personale militare della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha intercettato un furgone con a bordo kg. 360 di novellame di sarda, elevando una sanzione amministrativa di 25.000 euro al conducente. Sul territorio di giurisdizione, personale militare della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ha intercettato un furgone con a bordo kg. 380 di novellame di sarda, elevando una sanzione amministrativa di 25.000 euro al conducente. Il prodotto ittico posto sotto sequestro è stato, a seguito della valutazione del personale veterinario dell’Asp, giudicato non idoneo al consumo umano e quindi è stato distrutto.

