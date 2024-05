Sviluppo della filiera, l’Associazione “Città dell’olio” incontra una delegazione del Comune di San Demetrio Corone

L’iniziativa

SAN DEMETRIO CORONE «Si è tenuta ieri a Monteriggione (SI) presso la sede dell’Associazione Nazionale “Città dell’olio”, una lunga e importante riunione tra il dottor Antonio Balenzano e una delegazione del nostro Comune, composta dal sindaco Ernesto Madeo, dal vice-sindaco Sangermano e dal Consigliere D’Amico». È quanto riporta una nota dell’amministrazione comunale che aggiunge: «L’incontro è stato fortemente voluto dal sindaco Madeo – recentemente subentrato al consigliere comunale Salvatore Mauro, che in precedenza aveva ricoperto l’incarico, con la Delibera di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2023- atteso che nessuno, sino a ieri, era stato in grado di spiegare quali fossero realmente le funzioni dell’Associazione e i vantaggi per l’Ente e per i cittadini; pur pagandosi ogni anno, sin dal 2018, la quota associativa».









«Il direttore Balenzano ci ha accolti benevolmente – si legge ancora nella nota – dichiarandosi lieto di ricevere finalmente in sede una rappresentanza del nostro Comune. Lo stesso ci ha spiegato quali sono i compiti e le finalità della succitata associazione, soffermandosi sulle potenzialità che la stessa può avere per il nostro Comune e per i nostri cittadini: consulenza e assistenza nella redazione dei bandi nazionale ed europei, riconoscimenti ministeriali, certificazioni, convegni e corsi di formazione, progetti per i giovani da realizzare con la scuola, eventi culturali tematici e tanto altro ancora».

«Lo stesso ci ha parlato di iniziative ed eventi di prossima realizzazione – è detto ancora – tra questi, in virtù del buon esito della riunione, si è deciso di inserire una serie di incontri e iniziative da realizzare a San Demetrio tra fine giugno e metà luglio prossimo venturo a cui prenderanno parte, oltre allo stesso direttore, i vertici nazionali, regionali e provinciali di “Città dell’olio”. Una serie di eventi a cui potranno partecipare frantoiani e produttori, ed anche ristoratori e commercianti locali, per fare formazione e programmare iniziative mirate da portare avanti insieme».



«A conclusione dei lavori, il direttore Balenzano – si evidenzia infine – ha insignito il sindaco Madeo con la spilla in oro raffigurante il logo dell’associazione, solitamente data agli ambasciatori dell’Associazione Nazionale “Città dell’olio”, congratulandosi per quanto dallo stesso già dimostrato e fatto per lo sviluppo del settore agro-alimentare del nostro territorio».