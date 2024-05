Alleanza per Catanzaro: «Scarico abusivo sulla spiaggia di Giovino. Perché Fiorita non interviene?»

la denuncia

CATANZARO «Malgrado le nostre reiterate denunce in questi giorni notevoli quantità di reflui fognari continuano a riversarsi nel torrente del fiume Castace, all’altezza del pontino sulla SS 106, e quindi direttamente sulla spiaggia di Giovino. Perché l’amministrazione Fiorita non interviene immediatamente, considerando che ci si gioca il prestigioso riconoscimento della bandiera blu? Perché questo fermo? Perché non avviare procedure d’urgenza per porre fine a questo scempio?». La denuncia arriva dal movimento politico “Alleanza per Catanzaro”, che continua: «È consapevole il sindaco che gli sversamenti fognari sulle spiagge e in mare costituiscono un grave reato ambientale? Fattispecie aggravata dal fatto che le somme disponibili sono state dirottate per altri interventi non prioritari, via Fiume Busseto, mentre per lo scarico abusivo di Bellino stranamente gli uffici comunali preposti fanno orecchie da mercanti. A questo punto, auspichiamo un intervento urgente da parte dell’Autorità Giudiziaria che sancisca, una volta per tutte, eventuali responsabilità personali e solleciti l’azione di un sindaco e di un’amministrazione poco attenti al famigerato fenomeno della maladepurazione».





