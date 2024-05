Mistero Camila Giorgi, il post di Instagram dopo 5 giorni di silenzio

il caso

ROMA La cercavano tutti, stampa, Federtennis, Wta, la capitana di Fed Cup Tathiana Garbin. Ma da quando il 7 maggio il nome di Camila Giorgi era comparso a sorpresa nella lista dei ritirati nel sito della International Integrity Agency, l’organizzazione responsabile della salvaguardia dell’integrità del tennis professionistico, la tennista marchigiana era introvabile. Sparita, con i telefoni di tutta la famiglia staccati, compreso quello dell’ingombrante padre coach Sergio, senza comunicare a nessuno il ritiro. Inevitabile la ridda delle ipotesi sulla tennista, dai guai giudiziari (deve comparire davanti al Gip di Vicenza il 16 luglio per la prima udienza preliminare) legati alla falsa vaccinazione Covid a quella, scritta ieri dal Corriere della Sera sui problemi con il fisco: la tennista sarebbe nel mirino della Guardia di Finanza che dopo averla convocata vanamente il 13 aprile la cercherebbe per consegnarle documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti. Secondo il Corriere Camila si sarebbe trasferita negli Usa. Notizie che evidentemente hanno spinto Giorgi, 32 anni, ad uscire allo scoperto, in forma scritta, sul suo account Instagram Camila Giorgi official dove da oggi si presenta solo come atleta e non più come tennista professionista: «Chiedo cortesemente di seguire per informazioni veritiere la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli fake» premette, per poi rivolgersi ai suoi «adorati fan». «Sono felice di annunciare formalmente il mio ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E’ una gioia condividere la mia vita con voi, continuiamo questo viaggio insieme» chiude Camila con due cuoricini accanto al suo nome. Ora si aspetta di sapere dove è e i motivi del misterioso ritiro.

